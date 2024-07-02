الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
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الخير تابع مع وزير الصحة شؤون المنية الصحية

منذ ساعة واحدة
النائب أحمد الخير

النائب أحمد الخير

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زار عضو تكتل “الإعتدال الوطني” النائب أحمد الخير، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، يرافقه وفد من جمعية “سبل السلام” برئاسة الشيخ رسلان ملص. وعرض المجتمعون لإنشاء المبنى الصحي التابع للجمعية، بمكرمة من المملكة العربية السعودية.

وكان الخير بحث والأبيض، في لقاء منفصل، في شؤون صحية تخص منطقة المنية الإدارية، وتتعلق بالتحضيرات الجارية لافتتاح مركز غسيل الكلى، المقدم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والمجهز بـ 8 اسرة في مستشفى المنية الحكومي، وبسلسلة مشاريع يتم العمل عليها في المستشفى وسيتم الإعلان عنها في مرحلة لاحقة.

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