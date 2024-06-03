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الخير: قدمنا كتكتل مبادرة لبنانية للحل تحت سقف دستور الطائف

منذ ساعتين
النائب أحمد الخير

النائب أحمد الخير

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علّق عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب أحمد الخير، على طرح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، وقال في حديث لـ”الشرق الاوسط”: “دستور الطائف الذي حدد آليات لانتخاب رئيس الجمهورية، لا نؤيد أي طرح من شأنه القفز على دستور الطائف لخلق أعراف جديدة في الاستحقاقات الوطنية، لذا قدمنا كتكتل مبادرة لبنانية للحل، تحت سقف دستور الطائف، تبدأ بالتشاور لفترة محددة، ومن ثم جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس”.

وشدد على “أننا أمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية لكل اللبنانيين، وليس انتخاب رئيس جمهورية للمسيحيين فقط، والأجدر بالجميع اليوم العودة إلى دستور الطائف ونصه وروحيته، بدل التلهي بطروحات غير واقعية، والاقتناع بأنه في ظل الاستعصاء الحاصل بفعل التوازنات النيابية، لا حل إلا بالحوار والتشاور”.

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