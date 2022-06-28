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الخير: نسعى لتحسين وتطوير الواقع الاستشفائي والطبي في المنية

منذ 7 دقائق
أحمد الخير

أحمد الخير

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زار النائب أحمد الخير مركز نادي قدامى الجراح في حي الحكر في المنية، حيث أطلق النادي وأصدقاؤه بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة “اليونسيف” حملة تلقيح مجانية.

وأثنى الخير على “العمل الدؤوب والجاد الذي يقوم به نادي قدامى الجراح لخدمة المنطقة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”، وأكد أنه “سيكون إلى جانب كل شخص وكل موظف في أي إدارة أو مؤسسة رسمية في المنية الإدارية، يسعى إلى خدمة الصالح العام وسندعمه بكل طاقتنا”، مشدداً على “مكافحة الفساد والهدر في المنية على كل المستويات”.

وكشف الخير خلال الزيارة أن “هناك رِزمة من المشاريع التي بحثناها مع وزارة الصحة ونسعى من خلالها إلى تحسين وتطوير الواقع الاستشفائي والطبي في المنية”.

وقال: “أعتبر نفسي فردا من هذه المجموعة، وزيارتي إلى هنا هي زيارة معنوية لتقديم كل الدعم الممكن”، موجهاً “التحية لكل الأشخاص الذين يعملون ويتعاونون مع نادي قدامى الجراح لا سيما المغتربين”، داعياً “جميع رجال الأعمال وأبناء المنية في الإغتراب الذين لم يتوانوا عن تقديم الدعم في كل المراحل الماضية، إلى مزيد من التعاون والدعم لكي تمر هذه الفترة الصعبة على أبناء مدينتنا بأقل ضرر ممكن”.

تأتي حملة التلقيح المجانية في المنية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع “حبة دواء”، الذي أطلقه النادي الذي ينضوي ضمن برنامج النادي للحفاظ على العمل الإجتماعي الإنساني التطوعي.

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