الدائرة الصحية في الميناء – طرابلس: 6 حالات كورونا من المقيمين

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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اعلنت الدائرة الصحية في بلدية الميناء في بيان عن وجود ٦ حالات كورونا من المقيمين في الميناء. واضافت:

“تفيدكم الدائرة الصحية في بلدية الميناء علماً عن وجود ٦حالات مصابة بفيروس كورونا من عائلة واحدة من المقيمين في مدينة الميناء، حالة واحدة من بينهم تتلقى العلاج في مستشفى طرابلس الحكومي، أما الخمسة الباقون فهم يلتزمون الحجر الصحي في منزلهم”.

وختمت البيان قائلة:”كما نفيدكم أنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا من ضمن الوافدين الجدد إلى المدينة”.

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