الداخلية تحذر من استخدام نماذج تسهيل مرور غير صالحة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

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أصدرت وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنماذج (تسهيل مرور) و(تراخيص تنقل) و(بطاقات تعريف)، صادرة عن مؤسسات وإدارات عامة وخاصة، لاستخدامها من الموظفين بهدف تفادي قرار تقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية (المفرد والمزدوج).

تحذر وزارة الداخلية والبلديات المواطنين من استخدام تلك المستندات التي تعتبر غير صالحة، باستثناء تلك الصادرة عبر تعميم عن وزارة الداخلية بالتنسيق بين وزير الداخلية والوزراء المعنيين، وبموجب البطاقات الوظيفية الصادرة عن الجهات المعنية”.

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