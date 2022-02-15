“الداخلية” تطرح أرقام سيارات مميزة للبيع في المزاد العلني

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات انها في صدد طرح أرقام مميزة ضمن الفئات (3,1 – 5,1 – 6,1) للبيع في المزاد العلني، وذلك استناداً الى أحكام المادة 154 – 1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد وتعديلاته).

وتعقد جلسة بيع الارقام المميزة المحددة في المادة الاولى بالمزايدة العلنية في القاعة العامة الواقعة في مبنى “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” – كورنيش النهر، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/3/2022.

وعلى من يرغب بشراء رقم من الارقام المعروضة للبيع، أن يتقدم من أمين سر اللجنة أيمن عبد الغفور (رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات) في مكتبه الكائن في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، في مهلة أقصاها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9/3/2022، شخصيا أو بواسطة وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة تتناول المشاركة في المزاد.