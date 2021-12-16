"الداخلية" دعت الناخبين جميعاً للتأكد من قيدهم في القوائم الانتخابية

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات ما يلي:

“عملا بأحكام القانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ومنها 22 و32 و34، تعلن وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للاحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الاولية وكذلك القوائم العائدة للناخبين الذين اختاروا الاقتراع في الخارج، حيث تم ارسال أقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي.

لذلك، يدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الخامس عشر من كانون الاول 2021 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية lb.gov.dgcs.www او على نسخ القوائم الانتخابية الاولية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وكذلك على الخط الساخن في وزارة الداخلية والبلديات رقم 1766، وبالتالي يطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الخامس عشر من كانون الاول 2021 ولغاية الاول من كانون الثاني 2022 الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ في اسمه او لاي سبب آخر، علما ان المديرية العامة للاحوال الشخصية قد اصدرت اقراصا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الاولية لكل دائرة انتخابية ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 35,000 ل.ل”.