“الداخلية”: لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان الآتي :

يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول “صلاحية لجان القيد الابتدائية اصدار القرارات يوم الاقتراع تسمح بموجبها اقتراع الناخبين غير المدرجين على لوائح الشطب في يوم الانتخاب وذلك بموجب القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بعمل لجان القيد وان هذا التدبير قد تم في الدورة الانتخابية لعام 2018 والذي اكد عليه الوزير الحالي مع لجان القيد”،

على ضوء ما ورد اعلاه، يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات ان يوضح الآتي:

أولاً : ان قانون الانتخاب الصادر رقم 44/2017 قد حسم مسألة قيد الناخب غير المدرج اسمه على لائحة الشطب يوم الانتخاب، وذلك استناداً الى الفقرة 3 من المادة 89 التي نصت على ما حرفيته :

” لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة “.

وبالتالي فانه يمنع ادراج اي ناخب لم يرد اسمه على لائحة الشطب يوم الانتخاب ما لم يكن قد استحصل على قرار من لجنة القيد صادر قبل الخامس والعشرين من شهر آذار.

ثانياً : لم يصدر اي قرار سابق او حالي عن وزارة الداخلية يتعلق بعمل لجان القيد لجهة اصدار قرارات لادراج اسماء مقترعين في يوم الانتخاب.