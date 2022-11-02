"الدعم الدولية" تدعو النواب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن قلقها من “استمرار غياب التعاون بين الأطراف السياسية اللبنانية على نحو أفضى الى فراغ رئاسي، في وقت يحتاج فيه لبنان الى خطوات سريعة وحاسمة لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والإنسانية المتفاقمة”.

واعتبرت المجموعة في بيان “أنّ لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها، لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الشاملة برؤية استراتيجية تستحث تغييراً جوهرياً يحقق المصلحة العامة”.

كما دعت “أعضاء البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخير، رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية”.

وأضاف البيان: “في ظل غياب رئيس للجمهورية وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، تدعو مجموعة الدعم الدولية كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية من أجل تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بالكامل، وضمان قيام المؤسسات الحاكمة في لبنان بخدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الملحة.

وتؤكد مجموعة الدعم الدولية استمرارها في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”.