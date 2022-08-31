الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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الدفاع الليبي: نحمل السلطات اللبنانية مسؤولية حياة هنيبعل القذافي

منذ 41 دقيقة
هنيبعل القذافي

هنيبعل القذافي

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دان فريق الدفاع الليبي عن هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، “بأشد العبارات ما يتعرض له هنيبعل القذافي بعد بيانه على “الحدث” و”العربية”.

وأشار الى أن “أخبار هنيبعل القذافي انقطعت من السجن ومنعت عنه الزيارات بعد البيان”.

وطالب الفريق “المنظمات الدولية بالتدخل لإطلاق سراح هنيبعل القذافي من لبنان”.

وحمّل “السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على حياة هنيبعل القذافي”.

وكان هنيبعل كشف تفاصيل احتجازه في لبنان.

وقال في رسالة له نشرتها “العربية الحدث”: “أنا رهينة اعتقال سياسي وابتزاز وقرار احتجازي مسيس”، مشيراً الى أنه “لم تخصص لي أي محاكمة ولم ألتق أي قاض منذ عام 2016”.

وأضاف، “معمر القذافي لم يلتقي بالسيد موسى الصدر وكان وقتها في سرت، ورئيس وزراء ليبيا السابق عبد السلام جلود كان مسؤولا عن ملف لبنان خلال فترة اختفاء موسى الصدر”.

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