الدفاع المدني: أنقذنا 4 مواطنين حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا

أعلن الدفاع المدني عبر منصة “إكس” أن “عناصره تمكّنت بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مُضنية استمرت منذ الساعة 9،00 من صباح اليوم ولغاية الساعة 14،00، من إنقاذ 3 مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر حاصرتهم الثلوج عند تنقلهم على مرتفعات بسكنتا – جرود صنين.

وواجهت العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة نظراً للظروف المناخية الشديدة السوء وانعدام الرؤيا بسبب كثافة الضباب.

وبعدما تأكدت العناصر من سلامة المواطنين الأربعة قامت بنقلهم الى طريق عام صنين حيث كان بانتظارهم أحد معارفهم لنقلهم الى المدينة”.