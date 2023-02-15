الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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الدفاع المدني اللبناني يعثر على جثة الياس حداد في تركيا

منذ 4 دقائق
عناصر من الدفاع المدني اللبناني في تركيا

عناصر من الدفاع المدني اللبناني في تركيا

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بعد البحث المعمق داخل أنقاض مبنى أوتيل أوزهان في تركيا، تمكنت البعثة اللبنانية، من العثور على جثة الشاب اللبناني المفقود الياس حداد.

فيما لا تزال جهود البعثة منصبة داخل الطبقات السفليّة للمبنى للوصول إلى الشاب محمد المحمد.

وكان فريق الدفاع المدني اللبناني قد وصل إلى أنطاكيا في تركيا، حيث باشر عمليات البحث عن الياس حداد ومحمد المحمد تحت أنقاض فندق أوزهان الذي دُمر من جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 شباط.

يأتي ذلك بعد أن انطلقت 3 مروحيّات تنقل الفريق اللبناني إلى أنطاكيا في تركيا، في مهمّة للبحث عن الياس الحدّاد ومحمد المحمد.

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