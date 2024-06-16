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الدفاع المدني: شواطئ لبنان تشهد أمواجًا مرتفعة وتيارات خطرة!

منذ 16 دقيقة
البحر في لبنان - تعبيرية

البحر في لبنان - تعبيرية

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، مرتادي الشاطىء من مخاطر ارتفاع الأمواج وسرعة التيارات المائية.

و‏نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج وسرعة لافتة في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه المواطنين والمقيمين والسائحين الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى الشاطئ، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة.
‏كما تذكر المواطنين والمقيمين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.

    المصدر :
  • وكالات

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