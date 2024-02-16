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الدفاع المدني: نقل جرحى وسحب جثامين 11 شهيداً من المبنى المدمّر في النبطية

منذ ساعتين
الدفاع المدني أثناء عمليات الإنقاذ في النبطية

الدفاع المدني أثناء عمليات الإنقاذ في النبطية

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أعلن الدفاع المدني عبر منصة “أكس”:

“تمكّنت عناصر من الدفاع المدني، وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمّر في النبطية التحتا، إثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة 20:30 من مساء الأربعاء بتاريخ 2024/02/14 وحتى الساعة 1:00 من فجر اليوم الجمعة الواقع في 2024/02/16 من انتشال جثامين الشهداء الاحد عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى. ونفّذت عمليات البحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع جمعيات إسعافية في المنطقة.

كما عملت العناصر على نقل جريحين إلى مستشفى النبطية الحكومي كانا قد أصيبا في الغارة عينها التي استهدفت المبنى، توازياً، عملت العناصر على إخماد الحريق الذي شبّ داخل المبنى المستهدف”.

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