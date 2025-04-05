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الدفاع المدني: نواصل البحث عن جميع المفقودين في البلدات المتضرّرة

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2025 8:29 مساءً
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّه “تنفيذًا لتوجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، وضمن متابعة المهام المنوطة بها، تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة في المديريّة العامّة بالتّنسيق مع ​الجيش اللبناني​، من انتشال أشلاء شهيد في بلدة ​كفرحمام​”.

وأوضحت في بيان، أنّه “جرى نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجرى الفحوصات المخبريّة اللّازمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويّة الشّهيد وفقًا للإجراءات المعتمَدة”.

وجدّدت المديريّة تأكيد “التزامها الثابت بواجبها الإنساني والوطني، إذ يواصل عناصرها تنفيذ عمليّات البحث والمسح الميداني في البلدات المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي السّابق، رغم التّحدّيات الرّاهنة، وذلك حرصًا على العثور على جميع المفقودين؛ واستكمال المهام الموكلة إليهم بكلّ تفانٍ وإخلاص”.

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