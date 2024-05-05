الدفاع المدني يحذر: لا تقتربوا من الشواطئ!

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني “المواطنين والمقيمين والسائحين من السباحة في مناطق التيارات البحرية ما قد يعرضهم لخطر الغرق، نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم الأحد من ارتفاع الأمواج والمخاطر المرافقة لحركة التيارات البحرية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر الناتجة عن سرعة الرياح”.

ودعت المديرية “صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية، الى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطئ وتجنب أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة”.

وذكّرت “المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة”.