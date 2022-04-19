الدفاع المدني يدعو الى الابتعاد عن المبنى المحترق في الفنار

طالبت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني، بضرورة الإبتعاد عن مبنى المعمل في ​الفنار​ تحسباً من انهياره

وأشارت في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه بعد السيطرة على النيران التي اندلعت داخل معمل لصناعة المغاطس في الفنار، انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين من موقع الحريق مجهولتي الهوية، وكان قد تمّ العثور على جريحين ونقلهما الى المستشفى.

وأضافت أنّه في هذه الأثناء يعمل العناصر على إخماد الجيوب المتبقية من النيران، حيث أبلغ العميد ​ريمون خطار​ مدير عام الدفاع المدني، الاجهزة المعنية ضرورة منع المواطنين من الاقتراب من المبنى نظراً لخطر انهياره جراء الحريق.