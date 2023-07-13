الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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الدفاع المدني يرفع الجهوزية.. احذروا من نشوب الحرائق!

منذ 35 دقيقة
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أنها استناداً الى نشرة ​حرائق الغابات​، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الأحراج، لا سيّما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، رفعت الجهوزية في كافة المراكز الإقليمية والعضوية.

كما ذكرت المديرية العامة المواطنين والمقيمين بضرورة الإتصال على الرقم 125 للتبليغ فور مشاهدتهم الدخان الناتج عن الحريق أو عند وقوع أي طارئ، كما تدعوهم إلى التقيّد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات، ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات.

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