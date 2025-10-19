الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في أحراج دميت بعد 3 أيام من الكفاح المستمر!

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

” بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، تمكّن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه ١٧-١٠-٢٠٢٥ في أحراج منطقة دميت – ملتقى النهرين، والذي امتدّ على مساحات واسعة من الأحراج الكثيفة.

وقد بدأت النيران بالانتشار عند الساعة الثالثة بعد الظهر، بفعل سرعة الرياح ووعورة التضاريس التي أعاقت وصول الآليات إلى مواقع الاشتعال. إلا أنّ عناصر الدفاع المدني، مدعومين بوحدات من الجيش اللبناني وطوافاته التي نفّذت طلعات متكرّرة فوق المنطقة، تمكّنوا من محاصرة النيران وإخمادها مساء اليوم بعد جهود جبّارة استمرّت لثلاثة ايام متواصلة.

واجهت الفرق المشاركة تحديات كبيرة تمثّلت في انعدام الطرقات المؤدية إلى نقاط الاشتعال، وامتداد الحريق إلى جبل الروس، ما اضطر العناصر إلى استخدام الوسائل اليدوية في المناطق الوعرة ومدّ الخراطيم لمسافات وصلت إلى كيلومتر واحد في بعض النقاط. وقد قُدّرت المساحة التي التهمتها النيران بحوالى ٤٠ ألف متر مربّع من الأحراج الكثيفة.

وشارك في عمليات الإخماد عدد كبير من فرق الدفاع المدني من المراكز الإقليمية في : بعقلين، جبل لبنان الجنوبي (شحيم)، البقاع (زحلة) ، جب جنين، جبيل، جبل لبنان الشمالي (جونية)، بيروت، والمتن الجنوبي الساحلي (برج البراجنة)، إضافةً إلى عناصر من مدرسة التدريب على إدارة ومكافحة حرائق الأحراج في حمانا، والمراكز التابعة مباشرةً للمديرية العامة للدفاع المدني.

كما ساهم في عمليات الإطفاء بلديتا دميت وكفرحيم، إلى جانب عدد من الصهاريج المدنية التي وضعت بتصرّف الفرق الميدانية.

ولا تزال فرق الدفاع المدني منتشرة في محيط موقع الحريق لمراقبة المنطقة على مدى 48 ساعة، للتأكّد من عدم تجدّد النيران” .