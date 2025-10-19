الدفاع المدني يشارك في نشاط توعوي حول سرطان الثدي في ميفوق – القطارة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “شارك المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في النشاط التوعوي الذي نظمته جمعية “مشوار لبنان” برئاسة السيدة هلا قسّيس، في بلدات ميفوق – القطارة – الخارِبة (قضاء جبيل)، تحت شعار: انضمّوا إلينا اليوم في أحضان الطبيعة لدعم التوعية بسرطان الثدي والفحوصات المبكرة.

وقد أُقيم هذا النشاط برعاية المديرية العامة للدفاع المدني ووزارتي الزراعة والسياحة وبلدية ميفوق – القطارة، وبمشاركة عدد من الجمعيات والهيئات الأهلية، بهدف نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة العامة.

وشارك العميد الركن خريش إلى جانب عائلته في الفعالية، على رأس مئة وثمانين عنصراً من عناصر الدفاع المدني، قدموا من مختلف المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية، دعمًا للرسالة الإنسانية التي يجسدها هذا الحدث، وتأكيدًا لالتزام المديرية العامة للدفاع المدني بمواكبة كل ما من شأنه أن يرسّخ مبادئ الوقاية ويحافظ على سلامة الإنسان.

وفي كلمته بالمناسبة، شدّد العميد الركن خريش على أنّ مشاركة الدفاع المدني في هذا النشاط تأتي في إطار المسؤولية الوطنية تجاه المجتمع، مؤكدًا أن بناء الدولة لا يتحقق إلا بتكاتف الإدارات الرسمية والمجتمع المدني، وأن هذا التعاون يشكّل نموذجًا ناجحًا لما يمكن أن يُحققه العمل المشترك من نتائج ملموسة تصبّ في خدمة المواطن.

ولفت إلى أنّ الوقاية تسبق العلاج، وأنّ الكشف المبكر – سواء في المجال الصحي أو في مواجهة الأزمات والكوارث– هو السبيل الأمثل لمعالجة المشكلات في بداياتها قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الدفاع المدني من جهود متواصلة في هذا الإطار يندرج ضمن رسالته في تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على السلامة العامة.

كما نوّه العميد الركن خريش بأهمية هذه المبادرات التي تجمع بين الرياضة والطبيعة والصحة العامة، مشيدًا بتعاون الوزارات والبلديات والجمعيات في إنجاح هذا الحدث الذي يعكس روح التضامن المجتمعي، مؤكّدًا أن الدفاع المدني سيبقى دائمًا إلى جانب المواطنين في كل ما يتعلّق بالسلامة العامة والوقاية، وفي كل ما يخدم بناء دولة قائمة على التكافل والمسؤولية المشتركة”.