الدفاع المدني يشدد على ضرورة اتباع إرشادات السلامة خلال العاصفة

ذكّرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، في بيان، بـ”ضرورة اتباع إرشادات السلامة العامّة خلال العاصفة الّتي تمرّ بها البلاد حاليًّا، لا سيّما لجهة التأكّد من تجهيزات التدفئة قبل استعمالها، وهي:

-ضرورة توخّي الحذر عند إشعال أجهزة التدفئة العاملة بواسطة اللهب المكشوف (“مناقل فحم”، مدفئة على ​الغاز​، إلخ…)، ووضعها بشكل آمن تفاديًا لتسبّب اشتعال النيران (ستائر، غسيل، إلخ…).

-تهوئة الغرف من وقت إلى آخر، حفاظًا على كميّة الأوكسيجين الضروريّة.

-إطفاء هذه الوسائل قبل الخلود إلى النوم أو الخروج من المنزل”.

وذكّرت أيضًا المواطنين، بـ”ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ “125”، في حال حدوث أي طارئ ومراجعة الصفحة الرسميّة لمزيد من التفاصيل، على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb“.