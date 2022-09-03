الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، بيان جاء فيه:

“انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول دور عناصر الدفاع المدني في الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن وفاة الفنان “جورج الراسي” والسيدة “زينة المرعبي”. يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح ما يلي:

أولاً: بتاريخ السبت الواقع فيه 27-8-2022 الساعة 5:00 فجراً، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد بحصول اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي وسط طريق المصنع الدولية، فانطلق على الفور فريق من المسعفين المتخصصين بالتدخل في الحالات المماثلة.

ثانياً: إضطر الفريق المتخصص إلى استعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية بالنظر لفداحة الأضرار اللاحقة بالسيارة للتمكن من سحب الموجودين بداخلها، وتبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة الفنان جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي، فتم نقل جثتيهما إلى مستشفى تعنايل العام، بعدما انتهت الاجهزة الامنية من الاجراءات القانونية.

ثالثاً: تأسف المديرية العامة للدفاع المدني لما نتج عن الحادث من خسارة بشرية أدمت قلوب الجميع، وتؤكد أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فرضيات يجافي الحقيقة، ويسيء إلى كفاءة وتفاني مسعفي الدفاع المدني الذين يتابعون باستمرار دورات تدريبية متتالية على يد خبراء حائزين على شهادات دولية في مجال الإنقاذ والإسعاف”.