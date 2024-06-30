الدفاع المدني ينقذ 6 اشخاص ضلوا طريقهم في منطقة حفرون

تلقّت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً عند الساعة ٨،٣٠ من صباح اليوم الواقع في ٣٠-٦-٢٠٢٤ يفيد أن ثلاث فتيات وشاباً ضلّوا طريقهم خلال ممارسة رياضة الـhiking في منطقة حفرون، وهي منطقة صخرية بالغة الوعورة في أعالي اهمج بقضاء جبيل، ولم يعد بامكانهم العودة.

على الفور توجه إلى الموقع المحدد عناصر من عدة مراكز من الدفاع المدني، مدربين على عمليات البحث والإنقاذ. وبعد تنفيذ مسح ميداني شامل للمنطقة تمكن العناصر من الوصول إلى الموقع الذي كانوا قد تواجدوا فيه وتبين أن عددهم ٦ مواطنين (٣ فتيات و٣ شبان). وقد عمل العناصر على مرافقتهم للوصول إلى سياراتهم ومساعدة أحدهم الذي تعذر عليه السير. وفي تمام الساعة ١١،٠٠ غادروا متجهين الى منازلهم بعد التأكد من سلامتهم.