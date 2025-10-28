الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
الدفاع المدني يوقّع بروتوكول تعاون مع مؤسستين تعليميتين لتعزيز التعليم المهني والتقني

منذ 5 دقائق
الدفاع المدني

وقّع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، بروتوكول تعاون مع مؤسستين تعليميتين هما كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا (MUC) ومؤسسة CIS College، وذلك في إطار دعم التعليم المهني والتقني وتمكين الأجيال الصاعدة عبر تطوير مهاراتها العلمية والعملية.

ومثّل المؤسستين خلال مراسم التوقيع نائب رئيس مؤسسة CIS College وجامعة MUC الدكتور وائل مكداش، والمدير الإداري صبحي الخطيب، وذلك بحضور مسؤولة العلاقات بين الجامعات والمديرية العامة للدفاع المدني تشلسي سعد.

وأوضحت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين، من خلال إتاحة الفرصة لعناصر الدفاع المدني للاستفادة من حسومات خاصة على الأقساط التعليمية والبرامج التدريبية، إضافة إلى تنظيم دورات متخصّصة وورش عمل مشتركة تعنى بالسلامة العامة ورفع مستوى التوعية المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير قدراتهم وتعزيز الخدمة العامة.

من جهة أخرى، استقبل العميد الركن خريش في مكتبه في المديرية العامة، رئيس بلدية بسابا شربل كلود أبي أنطون، ورئيس بلدية كفرشيما وسيم إميل الرجي.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وبلديتي بسابا وكفرشيما في مجالات السلامة العامة، ولا سيما دعم وتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في نطاق البلدتين، وتأمين المتطلبات الضرورية لرفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

