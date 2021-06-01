الدفاع المدني: 121 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكَن عناصر الدفاع المدني، خلال ال24 ساعة الأخيرة ، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق حرج في( وادي كيفون – سوق الغرب) ، بسابا (عدد2)
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد97):
* أعشاب(عدد80) :
(بيروت) (عدد1) : تلة الخياط.
(جبل لبنان) (عدد22) : جبيل – ترشيش – بحمدون(2) – حمانا – راس الدكوانة – الليلكي – سقي رشميا – جورة البلوط – الفنار(2) – عوكر – وادي الزينة – راس المتن.
وأشجار : الدلب/بكفيا – ساحل علما – وادي بسري – حبالين – العذرا.
ونفايات : فقرا – كفرحيم – صوفر.
(الشمال) (عدد8) : كرم سدة – شكا(2) – المنية – السفيرة – البداوي.
وأشجار في كفرفو.
ونفايات في قلحات.
(عكار) (عدد9) : كفرحرا – شدرا – البيرة – اكروم.
وأشجار : الباردة – عين يعقوب – السهلة – تلة الست/بحنين – بزال.
(الجنوب) (عدد7): أرزون – جويا – الصرفند – الاولي – شرحبيل – دردغيا.
وأشجار في أرزون.
(النبطية) (عدد13): برج قلاويه – كفررمان – النميرية – جبل يارون – حولا – عيترون – تول – الطيبة.
وأشجار : شبعا – قبريخا – القليعة.
وقمح في النبطية.
ونفايات في شبعا.
(البقاع) (عدد13) : حوش الأمراء – مجدل عنجر(2) – غزة – المدينة الصناعية/زحلة – جديتا.
زحلة – راشيا الوادي – صغبين – رياق – تعلبايا.
وأشجار في عزة – عين زبدة.
(بعلبك الهرمل) (عدد7) : تمنين التحتا – بعلبك – الهرمل – شعت.
وأشجار : نبحا – حربتا – يونين.
* منازل (عدد2) : بدنايل – كفررمان.
* سيارات (عدد2) : حلبا – بيك اب في القليلة.
* مؤسسات (عدد4) : داخل مطعم في تعلبايا وإنقاذ مصابين من داخل المطعم – داخل مطعم في كفرشيما – داخل مسمكة في النبطية وإنقاذ مصاب ونقله الى المستشفى – داخل مستودع في بربور.
* كهرباء (عدد2) :غرفة كهرباء في المدينة الصناعية/صور – داخل شركة كهرباء في سد البوشرية.
* نفايات(عدد2) : جونية – الصفرا.
* مختلف (عدد3) : قمح : حوش مصرايا(بعلبك) ، وبستيات ، سرعين.
– نقل وإسعاف (عدد23):
حوادث (عدد17) : حراجل – بسابا – السبيل – طريق الجديدة – صور – الفنار – زوق مصبح – جعيتا – طريق المطار – شارع عفيف الطيبة – جورة البلوط – برج حمود(2) – برج البراجنة – الحمرا – سن الفيل – جبيل.
حوادث سير (عدد5): صور ونقل جريحين الى المستشفى – طريق عام طورا العباسية ونقل جريح الى المستشفى – صور ونقل جريحة الى المستشفى – عميق وإنقاذ جريح من داخل سيارته – عين المير جزين، وسحب 3 قتلى وجريح من داخل سيارتهم.
نقل جثث (عدد1) : من حارة الراسية زحلة الى المستشفى.
– سلامة عامة (عدد1) : مسيرة من غوسطا الى مزار سيدة لبنان.
مجموع المهام المنفذة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة : 121 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.