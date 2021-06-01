الدفاع المدني: 121 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكَن عناصر الدفاع المدني، خلال ال24 ساعة الأخيرة ، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق حرج في( وادي كيفون – سوق الغرب) ، بسابا (عدد2)

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد97):

* أعشاب(عدد80) :

(بيروت) (عدد1) : تلة الخياط.

(جبل لبنان) (عدد22) : جبيل – ترشيش – بحمدون(2) – حمانا – راس الدكوانة – الليلكي – سقي رشميا – جورة البلوط – الفنار(2) – عوكر – وادي الزينة – راس المتن.

وأشجار : الدلب/بكفيا – ساحل علما – وادي بسري – حبالين – العذرا.

ونفايات : فقرا – كفرحيم – صوفر.

(الشمال) (عدد8) : كرم سدة – شكا(2) – المنية – السفيرة – البداوي.

وأشجار في كفرفو.

ونفايات في قلحات.

(عكار) (عدد9) : كفرحرا – شدرا – البيرة – اكروم.

وأشجار : الباردة – عين يعقوب – السهلة – تلة الست/بحنين – بزال.

(الجنوب) (عدد7): أرزون – جويا – الصرفند – الاولي – شرحبيل – دردغيا.

وأشجار في أرزون.

(النبطية) (عدد13): برج قلاويه – كفررمان – النميرية – جبل يارون – حولا – عيترون – تول – الطيبة.

وأشجار : شبعا – قبريخا – القليعة.

وقمح في النبطية.

ونفايات في شبعا.

(البقاع) (عدد13) : حوش الأمراء – مجدل عنجر(2) – غزة – المدينة الصناعية/زحلة – جديتا.

زحلة – راشيا الوادي – صغبين – رياق – تعلبايا.

وأشجار في عزة – عين زبدة.

(بعلبك الهرمل) (عدد7) : تمنين التحتا – بعلبك – الهرمل – شعت.

وأشجار : نبحا – حربتا – يونين.

* منازل (عدد2) : بدنايل – كفررمان.

* سيارات (عدد2) : حلبا – بيك اب في القليلة.

* مؤسسات (عدد4) : داخل مطعم في تعلبايا وإنقاذ مصابين من داخل المطعم – داخل مطعم في كفرشيما – داخل مسمكة في النبطية وإنقاذ مصاب ونقله الى المستشفى – داخل مستودع في بربور.

* كهرباء (عدد2) :غرفة كهرباء في المدينة الصناعية/صور – داخل شركة كهرباء في سد البوشرية.

* نفايات(عدد2) : جونية – الصفرا.

* مختلف (عدد3) : قمح : حوش مصرايا(بعلبك) ، وبستيات ، سرعين.

– نقل وإسعاف (عدد23):

حوادث (عدد17) : حراجل – بسابا – السبيل – طريق الجديدة – صور – الفنار – زوق مصبح – جعيتا – طريق المطار – شارع عفيف الطيبة – جورة البلوط – برج حمود(2) – برج البراجنة – الحمرا – سن الفيل – جبيل.

حوادث سير (عدد5): صور ونقل جريحين الى المستشفى – طريق عام طورا العباسية ونقل جريح الى المستشفى – صور ونقل جريحة الى المستشفى – عميق وإنقاذ جريح من داخل سيارته – عين المير جزين، وسحب 3 قتلى وجريح من داخل سيارتهم.

نقل جثث (عدد1) : من حارة الراسية زحلة الى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد1) : مسيرة من غوسطا الى مزار سيدة لبنان.

مجموع المهام المنفذة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة : 121 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.