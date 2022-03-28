الدفاع المدني: 125 مهمة خلال 96 ساعة الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 28/03/2022 البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ96 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد34) :

o أعشاب (عدد1) : العقيبة.

o منازل(عدد 13) : حي السلم – الشراونة/بعلبك – يونين ونقل جثة فتاة ومصابين من التابعية السورية الى المستشفى – زحلة- الرميل/الاشرفية- بعاصير – الفياضية – عاصون – حرش تابت – الصرفند – عانوت – المعروفية – برج البراجنة.

o سيارات (عدد6) : داخل نفق اوتوستراد الماريوت/الجناح – انطلياس – ميفدون – بيك أب في القرّية – عرمون -سد البوشرية.

o مؤسسات (عدد2) : مستودع في بتغرين – داخون مطعم في شتورا.

o كهرباء (عدد8) : داخل غرفة كهرباء في : البيال، برج البراجنة، الرويس – لوحة فواصم في قبريخا – عمود في:

المطيلب، بكاسين،الرادوف – اسلاك داخل منور مبنى سكني في زوق مصبح.

o نفايات (عدد3) : داخل مستودع مطعم مهجور في الشياح – مستديرة عشقوت – الفنار.

o مختلف (عدد1) : لوحة إعلانية في الروشة.

– نقل وإسعاف (عدد62) :

o حوادث (عدد57): الملا – الشويفات – زحلة – الدنا – الحمرا (*3)- الروشة – راس النبع – برج حمود (*7)-طريق الجديدة(*2) – بحنّس – كفرشيما(*2) – عمشيت (*4)- البوار – ريفون(*2) – قرنة الحمرا – الغينة – الحدث – برج البراجنة(*3) – مزرعة يشوع – نهر ابراهيم – الشيّاح – بليبل -بسابا(*2) – جونية – جعيتا – تنورين – شحتول – عنايا – قريطم – الرويس – التحويطة -ميناء الحصن – صبرا – المريجة – حارة حريك (*2)- شارع مار الياس – تحويطة الغدير – الكولا – عائشة بكّار.

o حوادث سير (عدد5) : جعيتا ونقل جريح إلى المستشفى (*2)- جونية وإسعاف جريح في مكان الحادث – داخل نفق المدينة الرياضية ونقل جريح إلى المستشفى – عجلتون ونقل جريح إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد25) :

– البحث عن طفل سوري الجنسية فقد على ضفاف نهر الأولي/صيدا (عدد1).

– إنقاذ أطفال من داخل مصعد منتجع سياحي في جونية، إنقاذ هرة في الفنار(عدد2).

o تداعيات العاصفة الثلجية (عدد 22):

– جرف ثلوج وفتح طرقات مقفلة بسبب تكون طبقة من الجليد (عدد12):

(م.جبل لبنان) (عدد 9): كفردبيان/عيون السيمان(*2)- كفردبيان- فاريا/شبروح(*2) – حمانا- جاج – عنايا

– بحمدون.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : اهدن.

(م.البقاع)(عدد1) : مشغرة.

(م.بعلبك الهرمل)(عدد1) : عيناتا.

– سحب آليات (سيارات/شاحنات/حافلات) وإنقاذ مواطنين محاصرين بداخلها (عدد9):

(م.جبل لبنان) (عدد2): عينطورة – الحدث.

(م. لبنان الشمالي) (عدد5) : اهدن(*3) – المطل/اهدن – السفيرة.

(م.البقاع)(عدد1) : الفرزل.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد1) : جزين.

– سحب مياه السيول من داخل مستودع ثياب ومواد غذائية في الحوش/صور(عدد1).

– حماية مدنية (عدد2) : تأمين سلامة المشاركين في سباق السرعة الاول في ادما – عرمون.

-خدمات عامة (عدد2) : عمشيت – حمانا.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ96 ساعة الماضية 125 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.