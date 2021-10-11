الدفاع المدني: 173 مهمة خلال 72 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ72 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج عين الصفصاف، بليدا، وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية من إخماد حريق شب في أحراج (بزال – حبشيت). (عدد3)

كما تمكَن عناصر الدفاع المدني من تنفيذمهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الآتي:

– إخماد حرائق (عدد127):

أحراج(عدد2) :

(الشمال) (عدد1) : آسيا.

(عكار) (عدد1) : عكار العتيقة.

أعشاب(عدد100) :

(جبل لبنان) (عدد49) : الشويفات – شيخان – أوتوستراد الأسد/الضاحية الجنوبية – الحدت – بحمدون – طريق المطار – بمهريه – ساحل علما – عجلتون – عرمون – سن الفيل(2) – عمشيت – بقعاتة عشقوت – نهر الموت – رومية – السبتية – دير القمر – ضهور الشوير – حالات – بسابا – جون – بولونيا – جدايل – كترمايا – حراجل – غبالة – ضبية – بيت شباب – بسوس – فالوغا – أنطلياس – جسر الباشا.

وأشجار : يحشوش – قرطبا – شحيم – دلهون(2) – سقي رشميا – حصارات – راس المتن – دير الحرف – الربوة – دير القمر – دير دوريت – سرجبال – خلدة.

ونفايات في بشامون.

وإطارات في عمشيت.

(الشمال) (عدد13) : المنية – السفيرة(2) – كفرحبو – الزاهرية – جبل البداوي – الحارة الخاصة – راسنحاش.

وأشجار : دده – الميناء/طرابلس – مزيارة – اجدعبرين. ونفايات في مزيارة.

(عكار) (عدد9) : دارين – الشيخ طابا.

وأشجار : ببنين(2) – الحويش – دير جنين – عين يعقوب – (السويسة – الشيخ عمر) – جديدة القيطع.

(الجنوب) (عدد7): البرغلية – سيروب – عين المير – العباسية – برج رحال.

وأشجار : الدمشقية – الحلوسية.

(النبطية) (عدد10) : حاروف – مركبا – الطيبة – الخردلي – كفرصير – ميفدون – النبطية – دير سريان – النبطية الفوقا

– كفرتبنيت.

(البقاع) (عدد11) : بر الياس – المرج – قب الياس – غزة – دير زنون – جديتا – تعنايل – قاع الريم – مكسة.

وأشجار : الفرزل – نيحا.

(بعلبك الهرمل) (عدد1) : الهرمل.

منازل (عدد5) : الأشرفية(2) – ذوق مكايل – الغبيري – السفيرة.

سيارات (عدد6) : العوينات – صور – القبة – الشرحبيل – بيك اب في حبالين – دراجة نارية في صوفر.

مؤسسات (عدد3) : مكتب في المدينة الصناعية سد البوشرية – داخل ملحمة في دوحة عرمون – داخل مطعم في بتغرين.

كهرباء (عدد3) : غرفة كهرباء في الفيدار – مولد وخزان مازوت في الشواكير – أسلاك كهربائية في حارة حريك

– مولد في الحمرا.

نفايات(عدد2): جورة البلوط – ذوق مكايل.

مختلف (عدد3): مواد للبناء داخل مبنى تجاري مقابل مرفأ بيروت – خزان مازوت في قريطم – غرفة للحطب في بعلبك.

– نقل وإسعاف (عدد39):

“حوادث (عدد21): الغبيري – كيفون – غزير – وسط بيروت – الحمرا(2) – جونية – الكولا

– كفرشيما – الحمرا – الذوق – برج البراجنة(3) – طريق الجديدة – حارة حريك – كفور/النبطية – البسطا – حي الأمريكان – الرويس – شحتول.

“حوادث سير (عدد15): اوتوستراد نهر ابراهيم ونقل جريح الى المستشفى – الحمرا ونقل جريح الى المستشفى – مجدل عنجر ونقل جريح الى المستشفى – اوتوستراد جونية ونقل جريحين الى المستشفى – العقيدية

ونقل جريح الى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – عنجر ونقل جريح الى المستشفى – جسر الرينغ ونقل جريح الى المستشفى – طريق المطار ومعالجة مصاب في مكان الحادث – حراجل ونقل جريحين الى المستشفى – طليا ونقل جريح الى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – ابلح ونقل جريحين الى المستشفى – البربير ونقل جريح الى المستشفى – صور ونقل جريحتين الى المستشفى.

“نقل جثث(عدد3) : من عاليه الى المستشفى – من برمانا الى المستشفى – من عشقوت الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد3):إنقاذ مواطن من محاولته الإنتحار في عشقوت ونقله الى المستشفى – فتح باب منزل في جل الديب – فتح باب مصعد وإنقاذ مواطن من داخله في كورنيش المزرعة.

– سلامة عامة (عدد1): خلال سباق الأنجراف في عيون السيمان.

– خدمات عامة(عدد3): عاليه – بعبدات – كفرمشكي.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ72 ساعة الأخيرة : 173 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.