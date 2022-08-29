الدفاع المدني: 194 مهمة خلال 72 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“أخمد عناصر الدفاع المدني، خلال الـ72 ساعة الماضية، معززين بالآليات من مراكز متعددة وبمؤزارة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني حريقاً شبّ في الأحراج الممتدة بين بلدات (غبطية، عاراي، بكاسين، كفرتعلا) في قضاء جزين وفي في خراج بلدات (مزمورة الشوف وبكيفا ومزرعة الضهر) في قضاء الشوف وبمساندة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً في أحراج عين سعادة/المتن.

كما تمكّن العناصر من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

.إخماد حرائق (عدد136) :

.أعشاب (عدد106)

(م.بيروت) (عدد1) : الأشرفية.

(م.جبل لبنان) (عدد41) : البوار – العقيبة – مستيتا – الحدت – الفريديس – السمقانية – الزلقا – بعقلين– حمانا(*2) – العبادية – بيت مري – عين زحلتا – التحويطة – ريفون – البنية– غوسطا – كفرشيما(*3) – يحشوش – بصاليم – شحيم – الوروار – باتر –كترمايا – ترتج – بيصور – عين القبو – راس الحرف – عين سعاده – مزرعة الشوف – جسر برج حمود – الزعرورية.

واشجار : جبيل – نهر ابراهيم – شملان – بزمار – دفون – عبيه – بطحا.

(م.الشـــــــــــمال) (عدد23) : الهري – دير عمار(*2) – البياضة- الميناء/طرابلس – طرابلس(*2) – المنية(*2)– القبة – عشاش – البداوي – علما – تلة الخازن – دده – قنات – زغرتا– بخعون – كفرحبو.

واشجار : عين عيا – مجدليا/زغرتا.

واشجار واطارات في بيت عوكر/زغرتا.

واطارات غير صالحة في المنيه.

(م.عكار) (عدد13): خريبة الجندي (*2) – الحيصة – بزبينا (*2)– عندقت – برقايل – التليل – البيرة.

واشجار في : منجز – الكويخات – عيدمون – المحمرة.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد17) : شبريحا – ابو الاسود – صيدا(*2) – الأولي – أنصارية – كفرجرة – الصرفند– تعمير الحارة/صيدا – كفرتعلا – صور(*2) – العباسية – القاسمية – جويا– البيسارية – مجدليون

(م.النبطية) (عدد2) : مركبا (*2).

(م.البقاع ) (عدد8) : قب الياس – المصنع (*2)– مجدل عنجر – زحلة(*2) – الكرك.

واشجار : عمّيق.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1) : جنتا

..منازل(عدد2) : الهلالية – صيدا.

. .سيارات (عدد5) : يحشوش – صور – قصرنبا – عمار البيكات – راس العين.

.مؤسسات (عدد3) : خزان مازوت داخل معمل للحلويات في عائشة بكّار – داخل سوبر ماركت في برج البراجنة – داخل محل في التحويطة.

..كهرباء (عدد3) : عمود في جديدة الشوف – داخل غرفة كهرباء في الجاموس – مولد في غوسطا.

.نفايات (عدد13) : مكب نفايات في كفريا/الكورة – الجديدة – الأشرفية – المدينة الرياضية.

.مكب للنفايات الزراعية واعشاب في وادي ذوق مكايل.

وأعشاب في : الدورة – جبيل – صوفر – بلاط – كفرعقا – ضبية – الأشرفية.

وأعشاب وأشجار في الحارة الخاصة/الكورة.

.مختلف (عدد1) : داخل حظيرة للاغنام في المرادية.

– نقل وإسعاف (عدد43) :

.حوادث (عدد30): سد شبروح – كورنيش المزرعة – عمشيت – المعاملتين – غزير(*3) – الجديدة (*3) برج البراجنة – ريفون – صور (*4) – الكولا – العقيبة – جبيل(*3) – الباشورة – حراجل – مار الياس/بيروت – مستيتا(*2) – حوش الأمراء – النمورة – القليعات – عجلتون.

.حوادث سير (عدد7) : طريق المصنع وسحب قتيل (الفنان جورج الراسي) وقتيلة بواسطة معدات الإنقاذ الهيدروليكية

ونقل الجثتين إلى المستشفى – إنقلاب دراجة ATV في جرد قهمز ونقل جريح إلى المستشفى

– طريق المطار ونقل جريحة إلى المستشفى – الحوش/صور ونقل جريح إلى المستشفى –طريق عام ساحل علما ونقل 4 جرحى إلى المستشفيات – الأوزاعي ونقل جريح إلى المستشفى– الفرزل ونقل جريح إلى المستشفى.

. مهمات بواسطة دراجة الإسعاف moto ambulance (عدد2): إسعاف مواطن تعرض لوعكة صحية على شاطىء جبيل – إسعاف مواطن تعرض لوعكة صحية داخل منزله في جبيل.

.نقل جثث (عدد4) : نقل جثة مواطن من دير كوشة الى مستشفى عين وزين – نقل جثة مواطنة من المدينة الرياضية

الى مستشفى بيروت الحكومي – نقل جثة من البوار إلى المستشفى – نقل جثتين لمواطنين من عين الجديدة الى مستشفى قبرشمول الحكومي.

-إغاثة وإنقاذ (عدد5) : إنقاذ مواطن إثر انهيار شرفة شقة كان يقف عليها تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في برج

البراجنة ونقله إلى المستشفى – إنقاذ مواطن من داخل مصعد في الكولا وآخر في جونية – فتح باب منزل في مزرعة يشوع وآخر في بترومين.

– حماية مدنية (عدد9) : تأمين السلامة العامة خلال : بطولة لبنان العامة في رياضة المواي تاي/تاي بوكسينغ في المدينة

الرياضية – مباراة في كرة السلة في غبالة (*2)- نشاط ترفيهي في: بسكنتا، ريفون، مزبود- سباق للجري في حمانا – سباق للدراجات النارية في حمانا – سحب آلية معطلة في الزلقا.

– خدمات عامة (عدد1) : ميروبا.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 72 ساعة الماضية 194 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.