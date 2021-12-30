الخميس 26 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 30 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني: 20 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 19 دقيقة
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال ال24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13) :
أعشاب (عدد 3): (م.جبل لبنان)
اشجار (عدد 1): في شحيم
(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : المنيه.
(م. عكار) (عدد 1): القليعات .

o منازل(عدد3) : داوود العلي/شحيم واخلاء سكان المبنى – فردان – حلبا .
o سيارات (عدد3) : الحدث – جعيتا – حراجل .
o مختلف (عدد1) : انابيب جر البترول في العبدة .
o مؤسسات (عدد2) : داخل معمل في البحصاص – داخون مطعم في الفنار .
o نفايات (عدد1) : اده/جبيل .

o نقل وإسعاف (عدد5) :
o حوادث (عدد5) : بيروت (2) – ديك المحدي/المتن – كركول الدروز – ارض جلول .

o إغاثة وإنقاذ (عدد2) : إنقاذ عاملة أجنبية اثر سقوطها من شرفة الطابق الخامس من مبنى سكني في الرويس وتقديم الإسعافات اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى – انقاذ مواطنين محاصرين داخل سيارتهما بسبب تراكم الثلوج على طريق فقرا/باكيش.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 20 مهمة”.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية بسام مولوي
    بعد ضبط شحنة الكبتاغون.. مولوي يتواصل مع الجهات الأمنية الكويتية
    نقيب الصيادلة جو سلوم
    نقيب الصيادلة: البطاقة الدوائية ستغطي سعر الدواء بشكل كامل
    ميشال عون
    عون للغيارى: لن أتردّد في العمل من أجل ايصال كل ذي حق الى حقه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    توقعات مرعبة لـعام 2022
    عام المصائب.. توقعات مرعبة لـ 2022
    فستق
    هذا ما يحصل لك عند تناول 15 حبة فستق يوميا
    معمل للألبان والأجبان
    إقفال مصنعين للألبان والأجبان في البقاع