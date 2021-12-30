الدفاع المدني: 20 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال ال24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13) :

أعشاب (عدد 3): (م.جبل لبنان)

اشجار (عدد 1): في شحيم

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : المنيه.

(م. عكار) (عدد 1): القليعات .

o منازل(عدد3) : داوود العلي/شحيم واخلاء سكان المبنى – فردان – حلبا .

o سيارات (عدد3) : الحدث – جعيتا – حراجل .

o مختلف (عدد1) : انابيب جر البترول في العبدة .

o مؤسسات (عدد2) : داخل معمل في البحصاص – داخون مطعم في الفنار .

o نفايات (عدد1) : اده/جبيل .

o نقل وإسعاف (عدد5) :

o حوادث (عدد5) : بيروت (2) – ديك المحدي/المتن – كركول الدروز – ارض جلول .

o إغاثة وإنقاذ (عدد2) : إنقاذ عاملة أجنبية اثر سقوطها من شرفة الطابق الخامس من مبنى سكني في الرويس وتقديم الإسعافات اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى – انقاذ مواطنين محاصرين داخل سيارتهما بسبب تراكم الثلوج على طريق فقرا/باكيش.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 20 مهمة”.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.