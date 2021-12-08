الدفاع المدني: 20 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 08/12/2021 البيان الآتي:
تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد19) :
o أعشاب (عدد11):
(م.جبل لبنان) (عدد6): كفرمتّى – بيت شباب – عشقوت – صاليما – رأس المتن – جون.
(م.لبنان الجنوبي)(عدد3) : العباسية – صور – الخرايب.
(م.النبطية)(عدد2): رومين – الطيبة.
o منازل(عدد2) : الأشرفية – فنيدق.
o سيارات (عدد2) : حارة حريك – بطحا .
o مؤسسات (عدد2) : بؤرة لتجميع قطع السيارات في زحلة – صالون للتزيين النسائي في كسارة.
o كهرباء (عدد2) : المنصورية – مولّد للطاقة في شانيه.
– نقل وإسعاف (عدد6) :
o حوادث (عدد4): الشيّاح – حالات – ذوق مصبح – جبيل.
o حوادث سير (عدد2) : برج البراجنة ونقل ثلاث جرحى الى المستشفى – كفرشيما.
– سلامة عامة (عدد1) : تأمين السلامة العامة خلال إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح المعرض الميلادي في ساحة ساسين /الاشرفية.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 مهمة.
وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.