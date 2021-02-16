الدفاع المدني: 22 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد6):

* أعشاب (عدد3) : بعبدات – التبانة/طرابلس.

وأشجار في : نهر أبو علي.

* مؤسسات (عدد1) : داخل ملحمة عند نقطة المصنع الحدودية.

* نفايات (عدد1) : وأعشاب بمحاذاة الاوتوستراد في نهر ابراهيم.

* مختلف (عدد1) : داخل مصعد في الجديدة.

– نقل وإسعاف (عدد15):

حوادث (عدد14): المنصورية – سليم سلام – عين الدلبة – عائشة بكّار – بشامون – حي السلم – برج حمود – طريق الجديدة (2) – ذوق مكايل – النبعه – زقاق البلاط – البسطة – بعاصير.

حوادث سير (عدد1): إنقلاب سيارة على طريق زراعية في البنيه وإنقاذ مصاب من داخلها.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : فتح باب منزل في عمشيت.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 22 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.