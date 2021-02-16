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الدفاع المدني: 22 مهمة خلال 24 ساعة

16 - فبراير - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد6):
* أعشاب (عدد3) : بعبدات – التبانة/طرابلس.
وأشجار في : نهر أبو علي.
* مؤسسات (عدد1) : داخل ملحمة عند نقطة المصنع الحدودية.
* نفايات (عدد1) : وأعشاب بمحاذاة الاوتوستراد في نهر ابراهيم.
* مختلف (عدد1) : داخل مصعد في الجديدة.

– نقل وإسعاف (عدد15):
حوادث (عدد14): المنصورية – سليم سلام – عين الدلبة – عائشة بكّار – بشامون – حي السلم – برج حمود – طريق الجديدة (2) – ذوق مكايل – النبعه – زقاق البلاط – البسطة – بعاصير.
حوادث سير (عدد1): إنقلاب سيارة على طريق زراعية في البنيه وإنقاذ مصاب من داخلها.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : فتح باب منزل في عمشيت.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 22 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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