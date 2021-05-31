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الدفاع المدني: 229 مهمة خلال 72 ساعة

31 - مايو - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

” تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد143):
* أعشاب (عدد116):
(م. بيروت) (عدد2) : الرملة البيضاء – الكرنتينا.

(م.جبل لبنان) (عدد15): السعديات (*2)- دير الحرف – قرطبا – زوق مصبح – المشرفة – ترشيش – نابيه – كفرعقاب – الدورة – حي الأميركان/الضاحية.
وأشجار في : راس المتن – ميروبا – بحمدون – بلاط.

(م. لبنان الشمالي) (عدد13): (عبدللي – تولا) – كرم سدة – المعرض/طرابلس – المخاضة/المنيه – البترون – حنوش / حامات – بيت جيدة – مجدليا – السفيرة.
وأشجار في : الهيشة – اميون – دبّا – بخعون.

(م. عكار) (عدد12): البوالدة – القبيات – البيره – حلبا (*2) – الشيخ محمد – الكويخات – دير جنين – الشربيلا – التليل.
وأشجار : حرار – دنكة.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد17): معروب – عدلون (*2) – صيدا (*5) – الغازية – البيسارية – قدموس – جزين – جويا – الخرايب.
وأشجار في : العباسية – مروحين.
وحقل من القمح في علما الشعب.

(م. النبطية) (عدد27): مجدل سلم – الفرديس – تبنين – بني حيان – النبطية -جديدة مرجعيون – النبطية الفوقا – حبوش (*2) – القصيبة – الطيبة – المصيلح (*2) – الدوير – (عبا – عدشيت) – يحمر – (النميرية – الشرقية) – الكفير – قعقعية الجسر – دير الزهراني – زفتا – كفرصير.
وأشجار في: برج الملوك – الماري – بنت جبيل – راشيا الفخار.
وقطع للسيارات المستعملة في النبطية.

(م. البقاع) (عدد25): قب الياس – مكسة – الكرك (*3)- عين الذوق/زحلة – حي الميدان/زحلة (*2)- تعلبايا – حارة التحتا/زحلة – كفرمشكي – المدينة الصناعية /زحلة – مجدل عنجر(*2) – ضهور زحلة – الفرزل (*2)- كسارة – جديتا(*3) – البيره – حوش الأمراء – أبلح.
وأشجار في : عميق.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد5): قصرنبا – دير الأحمر – شمسطار – بعلبك.
وأشجار في : حربتا.

* منازل (عدد5) : الزلقا – بر الياس – بيصور – الكويخات – حلبا.
* سيارات (عدد10) : الأشرفية – بعبدات – الغازية – العقيبة – عمشيت – سيارتان قديمتان في غزة – بصاليم – دورس – دراجة نارية في البترون.
واعشاب في الجية.
* كهرباء(عدد2): لوحة فواصم واسلاك كهربائية داخل مستشفى في حارة حريك- لوحة فواصم داخل متجر في الدورة.
* مؤسسات (عدد3): داخل كاراج مهجور في الدكوانة- داخل فرن في سد البوشرية – داخل مصبغة في سد البوشرية.
* نفايات (عدد4) : ضهر صربا.
وأعشاب في : مزيارة – جبيل.
واخشاب في عرمون.
* مختلف (عدد3) : داخل مقر الكتيبة الماليزية في معركة – داخل غرفة مشغلات اجهزة تدفئة في الطبقة السفلية في مبنى سياحي في فاريا – حصيد في الفيضة/زحلة.

– نقل وإسعاف (عدد68) :
* حوادث (عدد49): جب جنّين – طريق الجديدة (*7) – عجلتون – عين الرمانة – سليم سلام – ريفون – برج ابي حيدر (*2) – المصنع – ضبية – الكولا – البسطة – حالات – ساحة ابو شاكر – شارع عفيف الطيبي – الأشرفية (*2)- الغبيري – الجاموس – قريطم – الحمرا (*2)- عشقوت – الحدث – الشياح – برج البراجنة – برج حمود – السبتية – صور – شحيم – تنورين – ساقية الجنزير – ذوق مكايل – العقيبة – سن الفيل – حي السلم – طريق المطار- أرض جلول – شاطئ العقيبة – كركول الدروز – خلده – فيطرون – الجناح.

* حوادث سير (عدد17): انقلاب صهريج لنقل الغاز في مكسة وسحب قتيلين من داخل الصهريج ونقل الجثتين إلى المستشفى وتأمين سلامة المارة جراء تسرب الغاز على الطريق – داخل نفق الكوستا برافا وتقديم الاسعافات الاولية لجريح في مكان الحادث – الدكوانة ونقل مصاب إلى المستشفى – الدورة، ونقل قتيل إلى المستشفى – المنشيه ونقل جريحة الى المستشفى – كفرياسين وإسعاف مصاب في مكان الحادث – أوتوستراد الكوستا برافا ونقل 3 جرحى إلى المستشفى – شحيم ونقل جريحين إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى – سليم سلام ونقل جريح إلى المستشفى – طريق المطار ونقل جريحة الى المستشفى – فردان ونقل جريحة الى المستشفى – جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى – حارة حريك ونقل جريحة الى المستشفى – رأس النبع ونقل جريحة الى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام قب الياس وإنقاذ جريح من داخل السيارة.

* نقل جثث (عدد2): نقل جثة رجل من التابعية السورية من اوتوستراد غزير إلى المستشفى – من الدورة إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد9) : انقاذ ثلاثة اشخاص ضلوا طريقهم في وادي قنوبين – انقاذ لمواطنين من الغرق مقابل شاطئ صور ونقل اثنين منهم الى المستشفى وإسعاف الثالثة – انقاذ لمواطنين من الغرق مقابل شاطىء صور – انقاذ مواطن من الغرق مقابل شاطىء الدامور – سحب زورق صيد معطل مقابل شاطئ البترون – انقاذ هرة عن شجرة في باتوليه – فتح باب منزل في : الأشرفية ، أنطلياس، الفنار.

– سلامة عامة (عدد6) : البترون – ضهور الشوير – حراجل – على الشاطئ في العقيبة وعمشيت وكفرعبيدا – برج حمود – من حمانا الى دير الحرف.

– خدمات عامة (عدد3) : الفنار – سحمر- حملة تنظيف الشاطىء اللبناني في(جونية -العقيبة- عمشيت وكفرعيبدا).

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ72 ساعة الماضية 229 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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