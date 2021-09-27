الدفاع المدني: 233 مهمة خلال 96 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، البيان الآتي:

يواصل عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 96 ساعة الماضية، بمؤازرة طوافاتين تابعتين للقوات الجوية تنفيذ عمليات إخماد حريق شب في أحراج المرج الكبير (غريفة – مزرعة الشوف). (عدد1)

كما تمكن عناصر الدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد179) :

o أحراج(عدد5) :

(م.جبل لبنان) (عدد4) : حصن عار – (أدما – فتقا) – مزرعة الشوف – مار بطرس/بيت شباب.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : (محمرش – ميفوق).

o أعشاب (عدد 134):

(م.جبل لبنان) (عدد45): الكوكودي – عرمون – سد البوشرية(2) – الفيدار – عميق – صوفر – جونية – بتبيات –

الجاموس – بشامون(2) – مريجات – القليعات – راس الدكوانة – عاليه – الحدت – كترمايا –

التحويطة(2) – زاروت – عين الريحاني – المكلس – كفردبيان – كفرحيم – تل الزعتر.

واشجار: بريح – بمهريه – كفرنبرخ – عين الريحانة – عيناب – دير دوريت – الزعرورية – داريا

– مزرعة الضهر – علمان – شارون – البيرة – مزرعة الشوف – بلونة – بعبدات.

ونفايات : الرويسات الجديدة – الدورة – بلاط – بعبدا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد18) : كفرحزير – المنية – عرمان – بيت شلالا – شبطين – كفرعبيدا – ايزال – دده – علما –

بنشعي – عاصون – برغون – كفرحبو.

وأشجار : عرجس – مجدليا – طورزا .

وإطارات في شكّا.

ونفايات في أبي سمرا.

(م.عكار) (عدد16) : البيرة – منجز – عدبل – العبدة.

وأشجار : وطى مشمش – تكريت(2) – ضهر نصار(2) – عدبل – الكواشرة – السويسة – بيت الحج

– حيزوق – مشحا.

ونفايات في القنبر.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد21) : صور – الظهيره الحدودية – الصرفند – الشواكير – المعلية – الخرايب – جنسنايا – عنقون –

الأولي – كفرجرة – أبو الأسود – باريش – طورا – دبعال – شرحبيل – برج الشمالي.

وأشجار : بكاسين – طير حرفا – العباسية – الجرمق – البابلية.

(م. النبطية) (عدد25) : حولا – كفررمان – دبين – الزرارية – تول – النبطية – كوثرية السياد – كفرجوز(2) – دير كيفا

– المصيلح – الخيام.

وأشجار : حاروف – حولا – الصوانة – رومين – راشيا الفخار – دير انطار – تبنين – حاريص –

السلطانية – كوثرية السياد – الدوير – الشرقية – عربصاليم.

(م.البقاع) (عدد7): زحلة – محمية عميق – مجدل عنجر(2).

وأشجار : بر الياس – كفرمشكي- شتوراما.

(م.بعلبك الهرمل)(عدد2) : كفردبش – نحلة.

o منازل (عدد13) : عجلتون – خلدة – برج حمود – راس المتن – الغبيري – ضهر العين – الصرفند – الربوة – النبعة –

القليلة – شارع مار الياس – وسط بيروت – داخل غرفتين في معرض للسيارات وسحب جثتين في سعدنايل.

o سيارات (عدد8) : طريق المطار – مجدل عنجر – بولونيا – الفرزل – الخردلي – بسوس – حافلة في تعنايل – بيك اب

في المعمرية.

o مؤسسات(عدد4) : داخل مستودع في السويسة – داخل مستوعب في مرفأ بيروت – داخل محل في حلبا – داخل داخون

في ورشة لطلاء السيارات في المريجة.

o كهرباء (عدد8): عمود وأسلاك كهربائية في كفرعقا وأخر في البترون – لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في برج حمود –

محوّل وأسلاك كهربائية في الطيبة/النبطية – مولّد في حراجل – غرفة كهرباء في الجديدة وأخرى في الزلقا

– محول في الأشرفية.

o نفايات (عدد3) : الفنار – ساحل علما – الهري.

o مختلف(عدد4) : داخل بؤرة لتجميع قطع سيارات في تعنايل وأخرى في المدينة الصناعية/زحلة – أخشاب على طريق

المطار – داخل هنغار في البحصاص.

– نقل وإسعاف (عدد44) :

o حوادث (عدد32): الشياح(2) – الغبيري(3) – شارع حمد – عمشيت – بسابا – غدراس – زكريت – صور – ضبية – فردان

– عمشيت – إده – الروشة – برج ابي حيدر – ريفون – مجدل عنجر – الجناح – صيدا – الحمرا (3)-

البسطة – الليلكي – حارة حريك – عينطورة – المنصورية – صربا – بشامون – شحيم.

o حوادث سير (عدد11): صفير ونقل جريح الى المستشفى – الشواكير ونقل جريح الى المستشفى – نهر الموت وسحب مصاب

من أسفل السيارة – مفترق معركة ونقل جريحين الى المستشفى – قرنة شهوان وسحب مصاب من داخل

سيارته – طريق عام جل البحر ونقل جريحين الى المستشفى – أوتوستراد المدينة الرياضية ونقل جريح الى

المستشفى وإخماد حريق دراجة النارية – جعيتا ونقل جريح الى المستشفى – داريا/كسروان وإنقاذ جريحين

من داخل فان ونقل أحدهم الى المستشفى – الغبيري ونقل جريحين الى المستشفى – فيطرون ونقل جريحين

الى المستشفى.

o مهمات بواسطة الMotoAmbulance (عدد1) : أوتوستراد الأسد ونقل 3 جرحى الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد3) : إنقاذ مواطن جراء سقوطه في منحدر في يحشوش – إنقاذ سلحفاة علقت بين شباك صياد في جونية – إنقاذ

هرة علقت على غصن شجرة في قرنايل.

– سلامة عامة(عدد4) : مسيرة من جبيل الى دير مار مارون عنايا – خلال نشاط للدراجات النارية في واجهة بيروت البحرية – خلال

نشاط للدراجات الهوائية في حمانا – خلال نشاط رياضي مائي من كفرعبيدا الى البترون.

– خدمات عامة(عدد2) : جورة الترمس – الفنار.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 96 ساعة الماضية 233 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.