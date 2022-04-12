الدفاع المدني: 25 مهمة خلال 24 ساعة الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
*إخماد حرائق (عدد13) :
*اعــــشاب(عدد7) : عاليه – زغرتا – المصنع – ببنين – المنية – زبدين
وأشجار في بعقلين.
*منازل (عدد3): قب الياس – دير زنون – الهرمل.
*مؤسسات (عدد1) : داخل مبنى بلدية بنعفول/صيدا.
*كــــــهـــــرباء (عدد1): فواصم وأسلاك كهربائية داخل مستودع في اللبّان/راس بيروت.
*نفايات (عدد1) : بعبدات.
– نقل وإسعاف (عدد8) :
*حوادث (عدد8): الدورة – طريق الجديدة – مزرعة يشوع – بعبدا – يحشوش – الحمرا – الشياح – القليعات.
*إغاثة وإنقاذ (عدد2): فتح باب منزل في برج حمود وأخر في المطيلب وإنقاذ من في داخلهما.
*خدمات العامة (عدد2): أدما – حمانا.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.