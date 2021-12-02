الدفاع المدني: 25 مهمة في الـ24 ساعة الماضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13) :

o أعشاب (عدد 1):

(م.بعلبك الهرمل)(عدد1) :

واشجار : الهرمل .

o منازل(عدد 4) : برج حمود – البص – النبطية – صور .

o سيارات (عدد2) : بعقلين – الجية .

o مؤسسات (عدد2) : منشرة للاخشاب في الفيضة/زحلة – حريق محل في سن الفيل .

o كهرباء (عدد4) : عمود خشبي واسلاك في المجيدية – غرفة كهرباء في البوشريه – مولد في صور – مولد في الفنار.

– نقل وإسعاف (عدد12) :

o حوادث (عدد10): غبالة – سهيلة – كفرشيما – شبطين – المرادية – بيروت – ذوق مكايل – الجديدة – الحمراء -الكولا .

o حوادث سير (عدد2) : برج البراجنة ونقل مصاب الى المستشفى – طريق عام العباسية ونقل مصاب الى المستشفى .

مجموع المهمات المنفذة خلال ال24 ساعة الماضية 25 مهمة”.