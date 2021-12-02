الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني: 25 مهمة في الـ24 ساعة الماضية

2 - ديسمبر - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13) :
o أعشاب (عدد 1):

(م.بعلبك الهرمل)(عدد1) :
واشجار : الهرمل .
o منازل(عدد 4) : برج حمود – البص – النبطية – صور .
o سيارات (عدد2) : بعقلين – الجية .
o مؤسسات (عدد2) : منشرة للاخشاب في الفيضة/زحلة – حريق محل في سن الفيل .
o كهرباء (عدد4) : عمود خشبي واسلاك في المجيدية – غرفة كهرباء في البوشريه – مولد في صور – مولد في الفنار.

– نقل وإسعاف (عدد12) :
o حوادث (عدد10): غبالة – سهيلة – كفرشيما – شبطين – المرادية – بيروت – ذوق مكايل – الجديدة – الحمراء -الكولا .
o حوادث سير (عدد2) : برج البراجنة ونقل مصاب الى المستشفى – طريق عام العباسية ونقل مصاب الى المستشفى .

مجموع المهمات المنفذة خلال ال24 ساعة الماضية 25 مهمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخابرات الجيش
    إحباط عملية تهريب أشخاص وتوقيف أعضاء الشبكة في الصرفند
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    العلم اللبناني
    لتسهيل التأليف: مَن أوصل لبنان الى الانهيار ليس أهلاً لإنقاذه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات