الدفاع المدني: 28 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13):

* أعشاب (عدد1) : وإطارات في عمشيت.

* منازل (عدد3) : الحوش – كفررمان – القبة.

* سيارات (عدد2) : طريق المصنع الدولية – غزير.

* مؤسسات(عدد2) : داخل مستودع في قبعيت – داخل منتجع سياحي في جبيل.

* كهرباء (عدد1) : عمود في برج البراجنة.

* إطارات (عدد4) : جبيل – قب الياس – ذوق مصبح – جل الديب.

– نقل وإسعاف (عدد15):

حوادث (عدد12) : شحيم – دريا(البترون) – طريق الجديدة – الحمرا – برج حمود(2) – كفرشيما – السبتية – أليسار – جبيل – الكفور – راس النبع.

” حوادث سير (عدد3): أوتوستراد ذوق مكايل ونقل جريحة الى المستشفى – حارة حريك ونقل مصاب الى المستشفى – طريق المطار ونقل جريح الى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 28 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.