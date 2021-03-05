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الدفاع المدني: 28 مهمة خلال 24 ساعة

5 - مارس - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13):

* أعشاب (عدد1) : وإطارات في عمشيت.
* منازل (عدد3) : الحوش – كفررمان – القبة.
* سيارات (عدد2) : طريق المصنع الدولية – غزير.
* مؤسسات(عدد2) : داخل مستودع في قبعيت – داخل منتجع سياحي في جبيل.
* كهرباء (عدد1) : عمود في برج البراجنة.
* إطارات (عدد4) : جبيل – قب الياس – ذوق مصبح – جل الديب.

– نقل وإسعاف (عدد15):

حوادث (عدد12) : شحيم – دريا(البترون) – طريق الجديدة – الحمرا – برج حمود(2) – كفرشيما – السبتية – أليسار – جبيل – الكفور – راس النبع.
” حوادث سير (عدد3): أوتوستراد ذوق مكايل ونقل جريحة الى المستشفى – حارة حريك ونقل مصاب الى المستشفى – طريق المطار ونقل جريح الى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 28 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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