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الدفاع المدني: 28 مهمة خلال 24 ساعة

27 - أبريل - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد14):
* أعشاب (عدد4) : كفرعقاب – عين سعاده.
وأشجار: عانوت – كفرمشكي.

* منازل(عدد3) : الصرفند – فرن الشباك – ستائر خارجية على شرفات 3 شقق سكنية في المريجه.
* سيارات(عدد3) : القصر – طريق عام (بزبدين- قرنايل) – جدرا.
* نفايات (عدد3) : جسر صفير – باتر- كفرشيما.
* مختلف (عدد1) : اقفاص من البلاستيك في الكرك.

– نقل وإسعاف (عدد12):
حوادث (عدد10) : فردان – برمانا – المريجة – قريطم – زحلة – برج حمود (*2) – الحدت – ضبية – الغبيري.
حوادث سير (عدد1) : رأس النبع ونقل مصاب إلى المستشفى.
– مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : رأس بيروت.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : إنقاذ كلب من منحدر في بلاط.

– حماية مدنية (عدد1) : تأمين السلامة العامة إثر تسرب مادة البنزين على الطريق العام في كفرحيم.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 28 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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