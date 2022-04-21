الدفاع المدني: 29 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في اليوم، البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد14):

o أعشاب(عدد9) : حارة صيدا – صور – ضهور شويفات – بسرين – دير القمر – كفرعميه.

وأشجار: بعلشميه – ايعال.

إطارات في مزيارة.

o سيارات (عدد1): الزلقا.

o مؤسسات(عدد2): داخل محل في الأوزاعي – داخل مستودع في عائشة بكار.

o نفايات (عدد2): عشقوت – انطلياس.

– نقل وإسعاف (عدد12):

o حوادث (عدد10): غبالة – عين الرمانة – جعيتا – عرمون – راس النبع – ساحل علما – عمشيت – الجديدة – جوار البواشق – حراجل.

o حوادث سير(عدد2): حراجل وإسعاف مصاب في مكان الحادث – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد1): برج حمود.

– خدمات عامة (عدد2): لحفد – بحمدون.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 29 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.