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الدفاع المدني: 30 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

24 - مارس - 2022
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 24/03/2022 البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

-إخماد حرائق (عدد12) :
منازل (عدد6) : السفيرة – العقيبة – الأشرفية – غرفة ناطور على اوتوستراد السيد هادي – نور مبنى في الفنار
– سطح مبنى سكني في غزير.
سيارات (عدد2) : صور – الصرفند.
كهرباء (عدد2) : مولّد في المطيلب – مولّدان و3 خزانات مازوت داخل فيلا في حصن عار.
نفايات (عدد2) : فردان – الحمرا.

– نقل وإسعاف (عدد13):
حوادث (عدد10): بزحل – برج حمود – الخرايب – الأشرفية – المنصورية – شيخان – جبيل(2) – غبالة – الشياح.
حوادث سير (عدد3): زوق مصبح وإسعاف مصاب في مكان الحادث – الحمرا ونقل جريح الى المستشفى – فردان
ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد5) :
– جرف ثلوج وفتح طرقات مقفلة بسبب تراكم الثلوج (عدد2): كفردبيان/عيون السيمان – فاريا/شبروح
– سحب آليات (سيارات/شاحنات/حافلات) وإنقاذ مواطنين محاصرين بداخلها (عدد3): حراجل – ريفون – جزين.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 30 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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