الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني – في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد15):

* أعشاب (عدد4) : حملايا – قب الياس – دير قانون رأس العين.

وأشجار في : عين تورين.

* منازل (عدد4) : بعلبك – تل أندي – بشري – سطح مبنى في تعلبايا.

* سيارات (عدد1) : دراجة نارية وأعشاب في الربوة.

* مؤسسات (عدد2) : داخل مستودع تابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء في سن الفيل – داخل فرن في خلده.

* كهرباء (عدد2) : اسلاك في قب الياس – داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في الروضة.

* مختلف (عدد2) : إطارات في الضبية – بستان ليمون في الحيصة.

– نقل وإسعاف (عدد15):

حوادث (عدد8): حي السلم – برج البراجنة – العقيبة – عائشة بكار – الغبيري – الشويفات – الشياح – المنصورية.

حوادث سير (عدد5): طريق عام الشبريحا ونقل جريحين إلى المستشفى – طريق المطار ونقل جريحة إلى المستشفى – طريق ضهر البيدر وإنقاذ مصاب من داخل سيارته – كورنيش المزرعة ونقل جريحين إلى المستشفى – نقطة المصنع الحدودية ونقل جريح إلى المستشفى.

نقل جثث(عدد2) : من الشاطئ الشمالي في صور إلى المستشفى – من قصقص إلى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 30 مهمة

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.