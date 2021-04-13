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الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

13 - أبريل - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد4):
* منازل (عدد2) : الاشرفية وإخلاء مواطنة مسنّة من المنزل – حارة حريك.
* مؤسسات (عدد1) : داخل كاراج لتصليح الدراجات النارية في صبرا.
* كهرباء (عدد1) : غرفة كهرباء في حارة المجادلة/بعبدا.

– نقل وإسعاف (عدد22):
حوادث (عدد19) : شارع حمد – قريطم – عين الرمانة – برج حمود – حارة حريك – الغبيري – برج البراجنة – جبيل – بئر العبد – مستيتا – بلاط – شحيم – المنصورية – الشياح – الرويس – جعيتا – الغينة – عرمون – السبتية.

حوادث سير (عدد3) : البياضة ونقل جريح إلى المستشفى – الاوزاعي ونقل جريح إلى المستشفى – الدورة وإنقاذ جريح من داخل السيارة.

– إغاثة وإنقاذ (عدد4) : انقاذ مواطن من داخل مصعد كهربائي في طريق الجديدة – إنقاذ مواطنين محتجزين داخل سياراتهم بسبب تساقط الثلوج على طريق صنين – إنقاذ مواطن إثر سقوطه من شرفة شقة في الطبقة الاولى من مبنى سكني في برج حمود ونقله إلى المستشفى – فتح باب منزل في المنصورية.

مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 30 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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