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الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

26 - نوفمبر - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي‎:‎

تمكن عناصر الدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي‎:‎

‎- ‎إخماد حرائق (عدد16)‏‎ :‎

– أعشاب (عدد9):

(‎م.جبل لبنان) (عدد3): بولونيا – الحدت – حارة صخر‎. ‎
‎(‎م.عكار)(عدد2): ببنين – حيزوق‎.‎
‎(‎م.النبطية)(عدد3) : إبل السقي – الكفور‎ ‎
‎وأشجار في حاصبيا‎.‎
‎(‎م.البقاع)(عدد1) : قصرنبا‏‎ .‎
منازل(عدد3) : كفرصير وإخلاء طفلين – شحيم – إنطلياس‎ .‎
كهرباء (عدد2) : مولد في بحمدون – غرفة تغذية في حارة حريك‎ .‎
سيارات (عدد2) : نيو روضة – ساحل علما‎.‎
‎ ‎

‎- ‎نقل وإسعاف (عدد14)‏‎ :‎
‎ ‎‏- حوادث (عدد11) : عرمون*2 – حبوب – البوار – الأشرفية*2 – سن الفيل – رشميا – الحمرا – الباشورة – الغبيري‎.‎
‎ ‎‏- حوادث سير (عدد3) : طيردبا ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل – الجناح ونقل مصاب إلى مستشفى الساحل‎ – ‎
برج حمّود‎.‎

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 30 مهمة‎.‎
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وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة‎.‎

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