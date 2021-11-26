الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي‎:‎

تمكن عناصر الدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي‎:‎

‎- ‎إخماد حرائق (عدد16)‏‎ :‎

– أعشاب (عدد9):

(‎م.جبل لبنان) (عدد3): بولونيا – الحدت – حارة صخر‎. ‎

‎(‎م.عكار)(عدد2): ببنين – حيزوق‎.‎

‎(‎م.النبطية)(عدد3) : إبل السقي – الكفور‎ ‎

‎وأشجار في حاصبيا‎.‎

‎(‎م.البقاع)(عدد1) : قصرنبا‏‎ .‎

منازل(عدد3) : كفرصير وإخلاء طفلين – شحيم – إنطلياس‎ .‎

كهرباء (عدد2) : مولد في بحمدون – غرفة تغذية في حارة حريك‎ .‎

سيارات (عدد2) : نيو روضة – ساحل علما‎.‎

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‎- ‎نقل وإسعاف (عدد14)‏‎ :‎

‎ ‎‏- حوادث (عدد11) : عرمون*2 – حبوب – البوار – الأشرفية*2 – سن الفيل – رشميا – الحمرا – الباشورة – الغبيري‎.‎

‎ ‎‏- حوادث سير (عدد3) : طيردبا ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل – الجناح ونقل مصاب إلى مستشفى الساحل‎ – ‎

برج حمّود‎.‎

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 30 مهمة‎.‎

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وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة‎.‎