الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكن عناصر الدفاع المدني من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
- إخماد حرائق (عدد16) :
– أعشاب (عدد9):
(م.جبل لبنان) (عدد3): بولونيا – الحدت – حارة صخر.
(م.عكار)(عدد2): ببنين – حيزوق.
(م.النبطية)(عدد3) : إبل السقي – الكفور
وأشجار في حاصبيا.
(م.البقاع)(عدد1) : قصرنبا .
منازل(عدد3) : كفرصير وإخلاء طفلين – شحيم – إنطلياس .
كهرباء (عدد2) : مولد في بحمدون – غرفة تغذية في حارة حريك .
سيارات (عدد2) : نيو روضة – ساحل علما.
- نقل وإسعاف (عدد14) :
- حوادث (عدد11) : عرمون*2 – حبوب – البوار – الأشرفية*2 – سن الفيل – رشميا – الحمرا – الباشورة – الغبيري.
- حوادث سير (عدد3) : طيردبا ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل – الجناح ونقل مصاب إلى مستشفى الساحل –
برج حمّود.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 30 مهمة.
وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.