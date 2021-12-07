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الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

7 - ديسمبر - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد14) :
* أعشاب (عدد5):

(م.جبل لبنان) (عدد2): رشميا – عمشيت.

(م.عكار)(عدد1) : كوشا .

(م.لبنان الجنوبي)(عدد2) : السكسكية – كفرجرة.

* منازل(عدد2) : حارة حريك – دورس .
* سيارات (عدد1) : سد البوشرية .
* مؤسسات (عدد1) : داخل مقهى في سن الفيل .
* كهرباء (عدد4) : مولد في عاليه – عمود في تعنايل – عمود في حراجل – زقاق البلاط .
* نفايات (عدد1) : الغينة .

– نقل وإسعاف (عدد16) :
* حوادث (عدد13): مزرعة يشوع – بربور – جبيل – شحيم – عفيف الطيبي/بيروت – المصنع – ابلح – ادما – كفرشيما – الباشورة – طريق الجديدة – برج حمود – ساحة ابو شاكر/بيروت.

* حوادث سير (عدد3) : سرعين ونقل جريحة الى المستشفى – الثكنة/صور و نقل جريحة الى المستشفى – حي السلم ونقل جريح الى المستشفى .

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 30 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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