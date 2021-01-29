الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

29 - يناير - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم، البيان الآتي:

تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13):
o منازل (عدد4): الشبريحا – بدنايل – عيتات – الأشرفية.
o سيارات (عدد2): حافلة من نوع فان في ميفدون – المنصورية.
o مؤسسات (عدد6): مبنى بلدية طرابلس – داخل المحكمة الشرعية في طرابلس – مستودع للفحم في بنهران/الكورة – داخل مطعم عند واجهة بيروت البحرية – داخل مكتب في صور – داخل مستودع في الأوزاعي.
o نفايات (عدد1): الدورة.

– نقل وإسعاف (عدد16):
حوادث (عدد15): الدورة – شحيم – مار الياس – بسابا(2) – بربور – البسطة التحتا – الكفون – الأشرفية برج البراجنة – برج حمود – جبيل – حارة حريك – الجناح – جل البحر.
حوادث سير (عدد1): العقيبة ونقل جريحة إلى المستشفى.

– خدمات عامة (عدد1): عنجر.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة: 30 مهمة

وذكرت بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المغني الراحل جورج الراسي
الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
افتتاح مهرجان طرابلس- الميناء السياحي ضمن حملة "أهلا بهالطلة"
النائب ابراهيم منيمنة
منيمنة: جهاز أمن الدولة أثبت فشله وبطشه ولا بدّ من حلّه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
الدولار
بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!