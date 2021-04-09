الدفاع المدني: 32 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد16):

* أحراج (عدد1) : حرج صنوبر في النعص/بكفيا.

* أعشاب (عدد3) : عابا/الكورة – صور – نبع الصفا.

* سيارات(عدد5) : قصرنبا – الغبيري – (جسر الدكوانة – الأشرفية) – اوتوستراد السيد هادي نصرالله – الصرفند.

* مؤسسات (عدد4) : داخل صالون للتجميل في الاشرفية – داخل مركز في بينو – داخل مزرعة لتربية الدواجن في قرطبا – داخل مشغل في برج البراجنة.

* نفايات(عدد2) : وأعشاب في بئر حسن – وأعشاب وأسلاك كهربائية قديمة في الاشرفية.

* مختلف (عدد1) : داخل مخيم للنازحين السوريين في مجدل عنجر.

– نقل وإسعاف (عدد15):

حوادث (عدد9) : الأشرفية – صور – النويري – شحيم – الحازمية – جبيل – كراكاس – تنورين – عمشيت.

حوادث سير (عدد5) : نفق المطار وإسعاف مصاب في مكان الحادث – ساحة الشهداء/وسط بيروت وإسعاف مصاب في مكان الحادث – مجدل عنجر ونقل جريح إلى المستشفى – حمّانا ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام المطار و تقديم الإسعافات الأولية اللازمة الى جريح في مكان الحادث.

نقل جثث (عدد1) : نقل جثة مواطن من حي السلم إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : سحب آلية في راس الحرف.

مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 32 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.