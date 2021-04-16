الدفاع المدني: 33 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد15):
* أعشاب (عدد2) : بولونيا.
ونفايات في عين الدلبة/برج البراجنة.
* منازل (عدد2) : كسارة – غرف عمال في المكلّس.
* سيارات(عدد1) : عيمار.
* مؤسسات(عدد4) : داخل مستودع في الهيكلية – داخل صالة عرض للمفروشات في المنية – داخل مستودع أخشاب في الدكوانة – غرفة مدرسة في ديك المحدي.
* كهرباء (عدد4) : مولد في بولونيا – مولد وأسلاك كهربائية في طرابلس – داخل غرفة كهرباء في مستيتا – عمود في البيسارية.
* مختلف (عدد2) : أخشاب في الكوكودي – بؤرة لتجميع قطع السيارات في الكوكودي.
– نقل وإسعاف (عدد18):
حوادث (عدد14) : عوكر(2) – الأشرفية – ذوق مصبح – طريق الجديدة – سليم سلام – حارة حريك – الرويس – بلاط – الحمرا – البربير – المصيطبة – طريق المطار – تلة الخياط.
* حوادث سير (عدد4) : برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام رياق ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد جونية ونقل جريح الى المستشفى – المعاملتين غزير ونقل جريح الى المستشفى.
مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 33 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.