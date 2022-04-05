الدفاع المدني: 34 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 05/04/2022 البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد20) :

o اعشاب(عدد8) : بسابا – دريا – الجاهلية – شتورة – الميناء(طرابلس).

وأشجار حرجية في : كفرنيس – مجدليا/عاليه – دلبتا.

o منازل (عدد3): المنصورية – قرنة شهوان – برالياس.

o كهرباء (عدد1): غرفة كهرباء في غزة.

o سيارات (عدد3): الحازمية – حبوب – فان لنقل البضائع في بعلبك.

o نفايات (عدد4): صيدا – بقنّايا.

وأعشاب في : شحتول – عميق.

o مختلف (عدد1): حجرة مصعد في حارة حريك.

– نقل وإسعاف (عدد12) :

o حوادث (عدد11): القليعات – عمشيت – بيت الشعّار – الجناح – ذوق مكايل – مزرعة يشوع – نهر إبراهيم –

العقيبة – طريق الجديدة – فردان – البسطة الفوقا.

o حوادث سير(عدد1): الحوش ونقل مصاب إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1):إزالة أتربة وصخور تسببت بقطع طريق (ترشيش- كفرسلوان).

– حماية مدنية (عدد1): تأمين السلامة العامة على الطريق الدولية في مكسة إثر تسرّب زيوت ومازوت بسبب إنقلاب شاحنة

في وسط الطريق.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 34 مهمة.

وذكرت بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.