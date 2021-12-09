الدفاع المدني: 34 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد21) :

* أعشاب (عدد8):

(م.جبل لبنان) (عدد2): كفرقطرة.

ونفايات : برج البراجنة .

(م.لبنان الجنوبي)(عدد1) : عقتنيت .

(م.عكار)(عدد 3) : القرقف – برقايل – مشحا .

(م.البقاع)(عدد1) : الفرزل .

(م. لبنان الشمالي) (عدد 1) :

واشجار: عزقي .

* منازل(عدد7) : بعلبك – تبنين -ضهور الشوير – جبل محسن – مجدل عنجر – المعلقة – كفرحيم .

* سيارات (عدد1) : الرويس .

* كهرباء (عدد3) : مولد في امل/البقاع – لوحة فواصم في المعلقة – عمود للامداد بالطاقة الكهربائية في البترون.

* نفايات ( عدد1) : الحمرا .

* مختلف (عدد1 ) : اخشاب في بوسيط .

– نقل وإسعاف (عدد9) :

* حوادث (عدد7): ساقية الجنزير – طريق الجديدة – دريا – بجه – الجناح – زيدانيه – الدكوانة .

* حوادث سير (عدد2) : اوتوستراد زحلة ونقل ثلاثة جرحى الى المستشفى – ميناء صور و نقل جريح الى المستشفى .

-إغاثة وإنقاذ (عدد4) : انقاذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم في نهر ابراهيم -ازالة لوحات للاعلانات تهدد المارة في صور – تسهيل حركة المرور إثر سقوط شجرة على طريق عام ميس الجبل – سحب سيارات بسبب تبرك المياه على أوتوستراد الصفرا.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال24 ساعة الماضية 34 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.