الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكَن عناصر الدفاع المدني، خلال الــ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد28) : .أعشاب (عدد21)

(م.جبل لبنان) (عدد6) : الناعمة – نهر ابراهيم – كترمايا – خلدة – راس الحرف – الزعرورية.(م.الشمال) (عدد7) : المئتين /طرابلس – العزم/طرابلس – ابو سمرا(2) – المنية – إيزال/الضنية.

واشجار في مركبتا.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد4) : العباسية – جويا – صيدا(2).

(م.النبطية) (عدد3) : كفرصير – حبوش.

وأشجار في المصيلح.

.منازل(عدد2) : زحلة – إيعات.

.سيارات (عدد1) : بيك اب في حقلين/الضنية.

.كهرباء (عدد2) : مولّد في السعديات – غرفة كهرباء في الرابية.

.نفايات (عدد2) : وأعشاب في : ابي سمرا – جل الديب.

– نقل وإسعاف (عدد7) :

.حوادث (عدد5): كفرحزير – الصفرا – الفنار – الحوش – وطى المصيطبة.

.حوادث سير (عدد2) : صور ونقل جريحين الى المستشفى – منطقة السفارة الكويتية ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إنقاذ طفل من داخل مصعد في البحصاص.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 36 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.