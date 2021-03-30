الدفاع المدني: 37 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد15):
* أعشاب (عدد2) : صيدا – حقل من القصب في الاوزاعي.
* منازل (عدد8) : صيدا – برج حمود – الكرك – بعلبك – الغبيري – شانيه – القبّة – الناعمة.
* سيارات (عدد1) : جزين.
* مؤسسات(عدد1) : داخل عيادة لتقويم الأسنان في الكولا.
* نفايات (عدد1) : الفنار.
* مختلف (عدد2) : بؤرة لتجميع سيارات قديمة متوقفة عن السير وقطع مستعملة في السبتية – غرفة تخزين على سطح مبنى سكني في كفررمان.
– نقل وإسعاف (عدد22):
حوادث (عدد21) : شارع حمد – طريق المطار – جبيل – طريق الجديدة – الملا (*2)- عين الرمانة – كورنيش المزرعة – بعبدا – برج حمود – قصقص – الكولا – الحمرا (*2) – بشامون – البربير – المنصورية – صور – تحويطة الغدير – الجمهور – برج الشمالي.
– سلامة عامة (عدد1) : الكشف على باخرة الفيول قرب شركة كهرباء الجيّة.
مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 37 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.