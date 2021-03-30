الدفاع المدني: 37 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد15):

* أعشاب (عدد2) : صيدا – حقل من القصب في الاوزاعي.

* منازل (عدد8) : صيدا – برج حمود – الكرك – بعلبك – الغبيري – شانيه – القبّة – الناعمة.

* سيارات (عدد1) : جزين.

* مؤسسات(عدد1) : داخل عيادة لتقويم الأسنان في الكولا.

* نفايات (عدد1) : الفنار.

* مختلف (عدد2) : بؤرة لتجميع سيارات قديمة متوقفة عن السير وقطع مستعملة في السبتية – غرفة تخزين على سطح مبنى سكني في كفررمان.

– نقل وإسعاف (عدد22):

حوادث (عدد21) : شارع حمد – طريق المطار – جبيل – طريق الجديدة – الملا (*2)- عين الرمانة – كورنيش المزرعة – بعبدا – برج حمود – قصقص – الكولا – الحمرا (*2) – بشامون – البربير – المنصورية – صور – تحويطة الغدير – الجمهور – برج الشمالي.

– سلامة عامة (عدد1) : الكشف على باخرة الفيول قرب شركة كهرباء الجيّة.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 37 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.